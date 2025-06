Tre tornei per i campioni di giochi di ruolo

Il 29 giugno in Bocciofila Centese si svolgeranno tre particolari tornei di carte. Si tratta di giochi di ruolo, in un evento denominato Ge-con, nato dall’unione di ‘Geco’, il nome della Fumetteria di Pieve di Cento che organizza l’evento, e la parola ‘convention’.

Il primo evento sarà un torneo Regional championship qualifier di Magic-The Gathering formato Modern, che permetterà al vincitore di qualificarsi all’Europeo. Il secondo torneo sarà invece un Super armory team trio di Flesh and Blood, tra gioco di squadra e divertimento per portarsi a casa il tesoro dei Treasure Pack, cioè bustine dorate di figurine con all’interno carte speciali. L’ultimo torneo sarà invece di Yu-Gi-Oh, per scoprire in anteprima nazionale la nuova espansione del gioco di carte in uscita la settimana successiva.

Ospite d’eccezione un artista professionista di Magic-The Gathering, che realizza dipinti e modifiche artistiche realizzando opere uniche. Ci saranno anche i vendori Orangucards e Kraken Nest aka Riccardo Bonfiglioli di Bologna, il più noto ‘vendor’ del panorama nazionale dei merchant di carte di Flesh & Blood in Italia.