Tre truffe sventate in poche ore. Finti automobilisti in difficoltà e bonifico bancario con il trucco

Tre diversi interventi in un giorno per altrettante truffe scoperte e sventate. Quello dei raggiri, soprattutto ai danni di anziani, rimane un fronte ‘caldo’, che vede un impegno importante da parte della polizia di Stato. Il primo episodio sul quale l’altro ieri sono intervenuti gli uomini delle volanti ha avuto come protagonista una persona anziana, che era stata indotta dai malviventi a recarsi alla propria banca per eseguire alcune operazioni di natura poco chiara. Il pronto intervento del personale della questura ha però permesso di scongiurare il tentativo di truffa prima che l’anziano portasse a termine quanto richiesto.

Nel pomeriggio, secondo intervento. Stavolta le volanti vengono contattate da una via della prima periferia, nella quale era stata segnalata un’auto con targa straniera i cui occupanti tentavano di fermare gli automobilisti di passaggio simulando una richiesta d’aiuto. Un comportamento sospetto, che ha spinto i poliziotti a identificare i soggetti coinvolti evitando così che proseguissero con il loro tentativo di ingannare i malcapitati passanti.

L’ultimo episodio ha visto l’intervento degli agenti della squadra mobile, i quali hanno denunciato una persona ritenuta responsabile di una truffa. Il malvivente, fingendosi un operatore di una banca, avrebbe contattato la vittima comunicandogli che sull’applicazione dell’istituto di credito risultava un addebito sospetto non autorizzato. Per rientrare in possesso della somma appena rubata avrebbe dovuto fare un versamento da mille euro verso un conto corrente, risultato in uso al truffatore. Solo a bonifico effettuato, la vittima si è resa conto dell’inganno e ha sporto denuncia. La polizia è così riuscita a risalire al responsabile e a denunciarlo.