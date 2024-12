Tredici fotografie del Parco del Delta. Bellezze naturali nel calendario 2025

Sono tredici immagini, di altrettanti eccellenti fotografi naturalisti, quelle selezionate per raccontare lungo un anno le bellezze del Parco del Delta del Po. Il Calendario del Parco 2025 sarà presentato a Ferrara giovedì alle 17, al Best Western Palace Inn Hotel in via Eridano, 2. All’incontro saranno presenti Aida Morelli e Massimiliano Costa, rispettivamente presidente e direttore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, insieme ai fotografi che hanno offerto le loro immagini per la realizzazione del calendario: Fabio Barucci, Antonio Benetti, Maurizio Bonora, Loris Costa, Silvano Foschini, Milko Marchetti, Alex Palara, Luciano Piazza, Roberto Sauli, Sergio Stignani, Massimo Vertuani e Roberto Zaffi. Protagonisti degli scatti sono gli animali che popolano il Parco del Delta.