Tredici indagati e due milioni da giustificare

Mentre ieri è calato il sipario sulla fase preliminare della prima inchiesta sull’accoglienza dei migranti in provincia di Ferrara, il pm Andrea Maggioni sta proseguendo le indagini sul secondo filone d’inchiesta che ha riguardato un numero importante di cooperative dedite all’accoglienza. Un secondo filone che è entrato nel vivo nei giorni scorsi, con l’inizio degli interrogatori delle persone indagate. Un’operazione più vasta, che ha coinvolto 13 indagati, sempre coordinata dal pm Maggioni, il quale ipotizza il reato di truffa ai danni di un ente pubblico su erogazioni statali e in un caso frode in pubbliche forniture. Per la ragguardevole cifra complessiva di due milioni di euro di denaro che non sarebbe stato rendicontato o comunque utilizzato per scopi diversi dall’assistenza ai migranti.Vero, la somma complessiva non chiarita ammonta a due milioni di euro, ma tra i tredici indagati ci sono posizioni molto diverse. A qualcuno vengono contestate centinaia di miglia di euro, ad altre realtà qualche migliaio. La somma più ingente, 530mila euro e spiccioli alla Coop Matteo 25; a seguire 434.745 alla Meeting Point; 353.552 alla cooperativa ’Una vita da mediano’; 139.079 all’agriturismo La Torre; 124.093 all’Hotel Lupa; 110.296 alla cooperativa Eccoci; 107.363 al gruppo Franceschi Odv; 78.671 alla Vivere qui (coinvolta anche nella prima inchiesta sull’accoglienza migranti); 69.030 alla cooperativa Airone; 22.901 a ’Un mondo di gioia’. E poi cifre infinitamente più piccole al Centro donna, 4.802 euro e all’associazione Anail 2.346. Si tratta di denaro non rendicontato e in altra parte di prelievi in contanti – attualmente non più permessi – che non sono stati giustificati. In altri casi di soldi spesi non per l’accoglienza. È , al momento, l’ipotesi di accusa, che per qualcuno degli indagati potrebbero cadere già in fase preliminare, nel caso le spese non chiare in una prima fase, dovessero essere rendicontate.