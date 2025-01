"Tregua, dopo poche ore dal sottosuolo di Gaza schiere di terroristi"

Caro Carlino,

sono bastate poche ore di tregua a Gaza, per far emergere come funghi dal sottosuolo, schiere di terroristi armati fino ai denti. Terroristi che, come noto, usano a piene mani i cospicui aiuti in danaro elargiti dall’Occidente per il popolo Palestinese, ma utilizzati da loro per costruirsi sicuri e confortevoli bunker al riparo dalle bombe israeliani, mentre là fuori i Palestinesi fanno loro da scudo umano morendo a migliaia. Fino a quando i Palestinesi non si libereranno dalla “peste” dell’odio, alimentato da chi si serve di loro per attaccare Israele, in quella parte del mondo difficilmente ci sarà pace Israele che, in quella zona, è l’unica vera, solida democrazia, non può soccombere alla cultura dei barbari, ha il dovere a difendersi.

b. b.