Trekking tra storia e devozione : "Riscopriamo la natura delle valli"

Comincia stamane il primo dei due appuntamenti, il prossimo sarà sabato 8 novembre, col Trekking urbano che anche quest’anno si rinnova a Comacchio. Il ritrovo è previsto alle 10 presso il parcheggio Darsena a Comacchio a fianco del santuario Santa Maria in Aula Regia e la partenza si terrà mezz’ora dopo. Un’iniziativa realizzata dal Movimento Sportivo Popolare Italia del Comitato di Ferrara, presieduta da Lara Liboni e col patrocinio del comune lagunare. Sono già una cinquantina gli iscritti per questo percorso di trekking gratuito che, dopo l’avvio dal Santuario Giubilare di Santa Maria in Aula Regia, procederà alla ricerca delle immagini devozionali disseminate nel tessuto urbano di Comacchio, tra le più significative. Oltre a collegare i punti estremi della città, attraverso l’asse viario rappresentato da Corso Garibaldi e Corso Mazzini, che definiscono i confini di uno "spazio" sacro che emerge in tutta la sua vivace attualità accompagnati da una guida che educherà sulla devozione mariana comacchiese e illustrerà gli scorci tipici della sempre affascinante e sorprendente Comacchio. La suggestiva camminata avrà la durata di circa un’ora e mezza e prevede una lunghezza complessiva di circa tre chilometri, quindi abbordabile a chiunque. É la devozione mariana il denominatore comune della religiosità popolare comacchiese. Una venerazione che affonda le proprie radici nel culto antico della maternità dell’acqua, elemento che più connota l’ambiente naturale di Comacchio, una simbologia che si lega alla generazione della vita e alla fecondità. Dalle tante chiese a lei dedicate alle immagini mariane che si trovano affisse sulle case o negli scorci più significativi dell’abitato, sulle prue dei barconi, nei casoni di valle. Il percorso procede alla ricerca delle immagini devozionali disseminate nel tessuto urbano di Comacchio, tra le più significative. La camminata terminerà presso il Museo dei Marinati con una visita gratuita all’interno accompagnati da guida che racconterà la storia di quel luogo pregno di tante cose da scoprire. Per il prossimo appuntamento dell’8 novembre, sempre di Trekking Urbano ci sarà anche la possibilità, per chi lo vorrà, di proseguire visita alle valli lagunari con un escursione in barca. Per informazioni e prenotazioni, Msp al 3392896636 e https://www.comune.comacchio.fe.it - https://www.visitcomacchio.it/. Il trekking urbano a Comacchio permetterà di avvicinarsi alla città da una prospettiva diversa, attraversando spazi in cui la spiritualità si intreccia con la quotidianità e dove il paesaggio urbano mostra una devozione ancora percepibile.

Claudio Castagnoli