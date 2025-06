Tremendo e soddisfatto: "La fortuna mi ha aiutato". La gioia degli organizzatori: "Grande partecipazione"

Tremendo su Dididomodossola. È lui che si è aggiudicato il Palio aureo di San Giorgio e che, di fatto, ha decretato la vittoria di Borgo San Giacomo del Palio 2025. Per Francesco Caria, detto Tremendo, è il sesto Palio di San Giorgio e il quarto consecutivo, tre dei quali (nel 2022, nel 2023 e quest’anno nel 2025) per San Giacomo, che lo scorso anno ha lasciato scettro e fantino a San Giovanni. "Sono contento: la fortuna anche oggi mi ha aiutato", ha detto Caria, intercettato da un paio di giornalisti nei corridoi del Municipio, durante la cerimonia di esposizione dei vessilli, che si è conclusa a notte fonda. "Ho vinto un Palio millimetrico. Il segreto? Avere cavalli che vanno". Che sia solo questo? La gara di San Giacomo non è andata tutta liscia: per gran parte del tempo, infatti, è rimasto in ultima posizione, insieme a Santo Spirito. Gli stessi fantini che, all’ultimo giro, si sono riportati davanti, a giocarsela con San Giovanni, arrivato stremato al traguardo. "Siamo stati penalizzati in partenza, ma qui si vede la forza del fantino: non avrebbe vinto 4 palii di fila – afferma Giannantonio Braghiroli, presidente di Borgo San Giacomo, dopo una vittoria alquanto inattesa, per come si era messa la gara. "La soddisfazione è tanta: quando entri in pista, ci provi, è chiaro, ma sulla carta c’erano binomi, cavallo e cavaliere, molto molto forti. È un grande onore per noi e per Francesco Caria, che sta segnando la storia di questo Palio incredibile". Uno dei fatti che ha colpito di più, sabato sera, è stato il grande successo di pubblico: un’ulteriore sorpresa, vista la concomitanza con la finale di Champions League. "Una gara straordinaria – ha aggiunto l’assessore alla cultura e al Palio, Marco Gulinelli –. Complimenti a San Giacomo, ma la vittoria più grande è stata la festa che si è compiuta in questo Palio. La cifra data dalla partecipazione del pubblico non lascia spazio a nessun dubbio".

"La città è in festa, la piazza è gremita di gente: è la vittoria del Palio – così il presidente della Fondazione Palio, Nicola Borsetti –. Sono molto felice. Complimenti ai vincitori. Una serata magica, che ha consentito di mettere Ferrara in prima linea su un palcoscenico importante. È diventato uno degli eventi di settore più importanti di Italia. Non ci fermiamo qui".

fr. fr.