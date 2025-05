Tremendo incidente tra auto: Monica Quattrini muore a 59 anni

Tresignana (Ferrara), 22 maggio 2025 – Una mancata precedenza, in via del Mare a Tresigallo, potrebbe essere all’origine dell’incidente mortale in cui ha perso la vita Monica Quattrini, 59 anni, residente in paese. La dinamica è ancora allo studio del radiomobile dei carabinieri della compagnia di Copparo, ma, da una prima ricostruzione, l’ipotesi è che la donna si sarebbe immessa da via Del Lavoro in via Del Mare.

In quel momento sarebbe sopraggiunto un 19enne alla guida della sua auto. L’impatto con la vettura della 59enne sarebbe stato inevitabile sulla Provinciale che attraversa il paese e dove il traffico è quasi incessante. La donna, dopo lo schianto, è rimasta intrappolata nel groviglio di lamiere.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Codigoro che hanno liberato il corpo della signora. Intanto è arrivata l’ambulanza del 118 e, poco dopo, anche l’elisoccorso. La corsa disperata contro il tempo dei sanitari non ha salvato la vita alla Quattrini: il suo cuore ha smesso di battere subito dopo il violento impatto con l’altra macchina. Elisoccorso è ripartito senza nessuno a bordo e i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare la morte della donna di 59 anni.

La notizia della sua scomparsa è circolata in brevissimo tempo in paese: sul posto sono arrivati parenti e amici. Anche il sindaco Mirko Perelli è accorso appena appresa la notizia: “Da parte di tutta l’amministrazione – ha sottolineato il primo cittadino – esprimiamo la nostra vicinanza ai Quattrini. La figlia della signora è un’imprenditrice agricola, ma tutta la famiglia è composta da grandi lavoratori, persone stimate dall’intero paese. Siamo molto dispiaciuti. La Provinciale? Passa in mezzo al paese e, come tutte le strade di questo tipo, è trafficata. Nonostante la segnaletica, i sistemi di sicurezza passivi e il controllo della forze dell’ordine, purtroppo è quasi inevitabile che ci siano automobilisti che eccedano con la velocità”.