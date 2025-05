Tremila studenti-atleti in gara. Ancona ospita l’edizione 2025

Con l’assegnazione delle medaglie del triathlon sprint, prenderanno il via questo week end due settimane intensissime per lo sport universitario. Si disputeranno infatti i Campionati Nazionali Universitari che vedranno in gara oltre 3000 studenti-atleti impegnati in 14 discipline tra sport di squadra e individuali. Se Loano in liguria ospiterà il triathlon Sprint (che vedrà ai nastri di partenza per il Cus Ferrara tre giovani di valore assoluto: Elena Prevarin, Umberto Marchetti e Davide Mainini), Ancona sarà teatro dell’edizione 2025 di questa manifestazione dalla lunghissima tradizione. Nati nel 1947 a Bologna (sulla scia di quelli che furono i giochi del GUF degli anni ’30) vedono con cadenza annuale confrontarsi Cus di tutta Italia con il meglio dello sport legato alle università. Unfe e Cus Ferrara saranno presenti in forze come non mai a questa kermesse, tenendo presente la partecipazione anche nello sci quest’inverno e quelli di canoa e canottaggio a ottobre. Nelle Marche gli atleti della rettrice Laura Ramaciotti competeranno infatti in tutti gli sport individuali, con il rugby tra gli sport di squadra e anche in questi giorni arrivano nella sede cussina di via Gramicia curricula sportivi da parte di studenti desiderosi di partecipare.

Ferrara avrà in squadra parecchi atleti di interesse assoluto e parecchie matricole desiderose di mettersi in luce nelle gare che termineranno solo domenica 1 giugno.