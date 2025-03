"Trend positivo, boom di persone"

"Si tratta indubbiamente di un programma, quello degli eventi alla Darsena – così interviene Marica Borgatti – che ha portato una nuova vita ad una zona che era in stato d’abbandono, un’area ben poco frequentata. La scelta di fare appuntamenti a tema nel periodo estivo, permette un movimento di persone e rende viva anche tutta la zona. Sicuramente – la sua profonda convinzione – in questi ultimi anni la città di Ferrara sta seguendo un trend positivo, con eventi che hanno riacceso il centro storico e richiamato molte persone. Anche le manifestazioni in via Darsena stanno contribuendo a tutto questo, ritengo giusto che le iniziative proseguano".