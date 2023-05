"Treni, 5 ore per andare da Ferrara a Ravenna senza bus sostitutivi"

Caro Carlino,

è da parecchi giorni che la linea ferroviaria FerraraRavenna è interrotta e non è stato messo, come servizio sostitutivo, neppure un bus. Per raggiungere Ravenna da Ferrara occorre prima prendere un treno per Bologna. Poi aspettare un altro treno per Faenza. Arrivati a Faenza c’è un autobus di linea che porta a Ravenna.

I tempi complessivi si aggirano a circa 5 ore se tutto va bene e se sommiamo andata e ritorno vanno via 12 ore circa. Mi chiedo: perché dal piazzale della stazione di Ferrara non viene messo a disposizione un bus sostitutivo? E se non è possibile mettere un servizio bus da Ferrara, perché non mettere un bus sostitutivo almeno dalla stazione centrale di Bologna che vada a Ravenna? Capisco i danni provocati alla rete ferroviaria, ma perché non darsi da fare e limitare il più possibile il disagio ai pendolari mettendo a disposizione bus sostitutivi?

M. Furiosa

* * *

GRAZIE ALLA PNEUMOLOGIA

DEL SANT’ANNA

Caro Carlino,

ringrazio sentitamente la dottoressa Brunilda Marcu e tutti i medici, infermieri e Oss del reparto degenza della Pneumologia Universitaria dell’Ospedale di Cona per l’alta professionalità dimostrata e per le preziose e amorevoli cure, prestate a mia moglie Sandra Rizzi; ho potuto verificare, come tale trattamento veniva riservato nei confronti di tutti i degenti, di questo importante reparto del Sant’Anna.

Oscar Bonora

* * *

SPRINGSTEEN, CRITICHE

DI MATRICE IDEOLOGICA

Caro Carlino,

complimenti per l’articolo di Cristiano Bendin di domenica, dove conferma quanto sia chiaro l’intento politico di sabotare ideologicamente quanto fatto da chi non è del tuo stesso colore. Ho un’età tale che mi permette di ricordare quando personaggi come Moro, Berlinguer, Spadolini, pur di ideologie diverse, si sedevano e dicevano senza polemiche: questo si può fare, su questo ragioniamo. Tornando al concerto, mi risulta che le prime indagini da società specializzate in tali tipi di ricerche parlino di un indotto per il comparto alberghiero di Ferrara di circa 4 milioni di euro. È in corso la stima dell’indotto per bar negozi e ristoranti. Alla fine si faranno i conti Costi-Ricavi e verranno resi pubblici dalla attuale amministrazione. Anche la polemica sull’impatto ambientale, oltre che ecologistica, mi sa tanto di politistica. Quando parla di vomitoio è stato anche troppo garbato.

Italo Vecchi