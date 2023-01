Treni, stop ai ritardi: interviene la Regione

PORTOMAGGIORE

Un bus sostitutivo in più e l’estensione di una corsa per permettere agli studenti degli Istituti Giordano Bruno (Budrio) e Rita Levi Montalcini (Portomaggiore) di utilizzare al meglio la linea Bologna-Portomaggiore interessata, dall’11 dicembre scorso, dal cantiere per l’interramento della tratta nel capoluogo regionale. Lavori che termineranno nel 2025 e che permetteranno di sopprimere definitivamente 5 passaggi a livello nella zona est di Bologna. L’incontro in Regione con i sindaci e il comitato pendolari ha portato a delle modifiche importanti per migliorare un servizio che stava facendo acqua da tutte le parti.

Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ha partecipato all’incontro ed è stato fra i primi a lanciare il grido d’allarme: "Chi è pendolare ha dovuto affrontare diverse difficoltà, ora moltiplicate. Capiamo l’esigenza di questi lavori e il grande investimento fatto, ma va anche detto che non sarà un grande beneficio diretto per noi, quanto soprattutto per la viabilità urbana di Bologna. Quindi almeno è doveroso che si venga incontro in ogni modo possibile a chi ha scelto di continuare a vivere nei nostri comuni, pur dovendo spostarsi per lavoro o studio. Questo è uno dei temi su cui va dimostrato che c’è attenzione anche verso le realtà non metropolitane. Altrimenti il sistema non regge".

E ancora: "Dopo l’inizio dei lavori di smantellamento della linea esistente, per i lavori di interramento previsti tra Bologna Roveri e Bologna Centrale, è partito il servizio modificato che prevede un bus sostitutivo nel tratto urbano bolognese. Questo sta comportando grandi disagi, con la variazione degli orari e l’allungamento dei tempi di percorrenza". Gli amministratori dei comuni che insistono sulla linea non sono rimasti con le mani in mano, hanno avviato un dialogo con la Regione, ente proprietario della tratta ferroviaria, Tper e Trenitalia, per cercare di trovare delle soluzioni. In particolare, sono due le novità messe in campo da Trenitalia Tper per venire incontro alle esigenze degli studenti degli Istituti Giordano Bruno di Budrio e Rita Levi Montalcini di Portomaggiore e presentate dai sindaci durante l’ultimo tavolo del 23 dicembre scorso. A partire da lunedì 9 gennaio è prevista una corsa sostitutiva bus - tutti i giorni da lunedì a sabato - in partenza da Budrio alle 13,30 con arrivo a Bologna alle 14,15. Sarà invece estesa con partenza a Portomaggiore alle ore 13,50 - tutti i giorni da lunedì a venerdì -la corsa bus già attiva da Budrio alle 14,40 e arrivo a Bologna alle 15,25.

Franco Vanini