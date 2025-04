"Treno del mare, mia battaglia già dal 1995"

di Alberto Balboni*

Vorrei replicare al M5S che attacca il sottoscritto e Fratelli d’Italia defininendoci ’il partito dell’asfalto e del cemento’. Lanciata da chi fa orgogliosamente parte di una maggioranza regionale di sinistra che vanta il triste primato nazionale della cementificazione del territorio, questa accusa fa solo sorridere. Venendo al tema, cioè alla proposta di Fdi di completare la Ferrovia Ferrara Mare (esistitata fino al 1944, quando fu distrutta da un bombardamento alleato), vorrei rendere noto ai disinformati del M5S che il sottoscritto se ne faceva portavoce già nel 1995, quando veniva eletto per la prima volta in consiglio regionale. In quella occasione mi fu risposto dalla giunta Bersani che non aveva senso investire risorse per realizzare una infrastruttura per la quale non c’era sufficiente domanda. Replicai che con questa logica non sarebbe stata costruita nemmeno l’Autostrada del Sole, perché sono le infrastrutture a creare le condizioni dello sviluppo e non viceversa. Ma non ci fu verso. Dopo 30 anni siamo al punto di partenza, anche se adesso il Pd ed il M5Stelle si dicono pronti a ragionarne. Meglio tardi che mai, anche se il tempo perso non si recupera e nel frattempo il nostro territorio si è ulteriormente impoverito. Vedremo presto se si tratta di una volontà seria o solo di chiacchere e distintivo. Quanto alla proposta di trasformare la Superstrada in un’Autostrada che possa collegare Porto Garibaldi e Ferrara con Cento e il Casello dell’Autobrennero, è un sogno che tutti i ferraresi di buon senso coltivano da tempo, perché sarebbe uno straordinario volano di sviluppo per le nostre imprese e per il turismo. Ma capisco che chi teorizza la decrescita felice non possa condividerlo. Almeno su questo c’è chiarezza. Saranno i cittadini a giudicare. FdI farà tutto il possibile perché questa Autostrada veda la luce, insieme e non in alternativa alla ferrovia.

*senatore Fratelli d’Italia