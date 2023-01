"Treno, fermata cancellata senza avvisarci"

"Non siamo qui con i forconi e non chiediamo la luna. Hanno tolto senza nessuno avviso la fermata della stazione a Zerbinate. Eppure gli studenti avevano già l’abbonamento annuale in tasca per andare a scuola. L’hanno tolta per risparmiare 180 secondi di tempo. Da qui gli anziani potevano raggiungere anche l’ospedale di Cona". Protesta la gente. Non grida ma parla, spiega, racconta. Ieri pomeriggio, una cinquantina di persone, si sono date appuntamento alla piccola stazione di Zerbinate di Bondeno per dire "no" alla sospensione della fermata ferroviaria che, fino al 12 dicembre scorso, consentiva ai residenti della frazione di raggiungere facilmente le altre località della tratta Suzzara-Ferrara. A lanciare la manifestazione pacifica, il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini. Con lui il sindaco Simone Saletti: "Siamo ancora in attesa di una risposta dalla Regione – incalza – il consiglio Comunale all’unanimità ha chiesto con un ordine del giorno il ripristino della fermata, essenziale per i residenti di una frazione altrimenti non direttamente collegata da mezzi di trasporto pubblico.

Claudia Fortini