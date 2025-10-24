Treno in tilt, scoppia la protesta: "Pendolari abbandonati tra i campi. Vanno individuati i responsabili"

Caos sui binari. Ed è subito polemica politica, peraltro trasversale. Infatti, dopo l’ennesimo episodio di grave disservizio sulla linea ferroviaria Ferrara–Ravenna che arriva al culmine di una stagione da incubo in termini di trasporto pubblico via ferro, sul tema a chiedere lumi sono sia la consigliera regionale del Pd, Marcella Zappaterra (assieme ai sindaci dei territori interessati dalla tratta) e il collega di Fratelli d’Italia, Fausto Gianella. Martedì nei pressi della stazione di Gaibanella, numerosi studenti – tra cui ragazzi di 14 anni – sono stati lasciati a piedi in campagna a causa di un guasto, senza informazioni tempestive né un servizio sostitutivo adeguato, con un solo autobus inviato sul posto, insufficiente a coprire la capienza del convoglio ferroviario. "È inaccettabile – sottolinea Zappaterra – che nel 2025 studenti e pendolari vengano abbandonati in aperta campagna senza assistenza né informazioni. Non è solo un problema di puntualità: è una questione di sicurezza e tutela dei cittadini, in particolare dei minori. Episodi del genere mettono in discussione la credibilità stessa del nostro sistema di trasporto pubblico". "È necessario – aggiunge Zappaterra, che ha depositato un’interpellanza – che la Regione riconvochi il tavolo per la Bologna–Portomaggiore e, parallelamente, istituisca un tavolo di confronto per la Ferrara–Ravenna, coinvolgendo Comuni, Rfi, Tper e Fer, per definire un piano di interventi, manutenzioni e monitoraggi costanti. Chiediamo che vengano verificate le responsabilità del gestore e che in futuro siano attivate procedure di emergenza e servizi sostitutivi tempestivi e tracciabili. La qualità del trasporto pubblico regionale è una condizione essenziale per la mobilità sostenibile: senza affidabilità ogni investimento rischia di perdere significato". Se per Andrea Baldini (Argenta) e Dario Bernardi (Portomaggiore) "è importante che la Regione mantenga un ruolo di regia, convocando tavoli di monitoraggio reali e permanenti", Alice Sabina Zanardi (Codigoro) ed Elena Rossi (Ostellato) sottolineano che "la tratta è l’unico collegamento ferroviario del basso ferrarese con il capoluogo, ma i treni sono vecchi, soggetti a guasti quasi quotidiani e spesso non sostituiti. Per molti ragazzi che studiano a Ferrara e per tanti lavoratori questa situazione è diventata insostenibile. Serve garantire continuità, sicurezza e rispetto del diritto alla mobilità". Gianella attacca la Regione. "Continuano i disagi sulla Ferrara–Ravenna, un’altra dimostrazione dell’incapacità della Regione di garantire un servizio ferroviario degno di questo nome – attacca l’esponente dell’opposizione – . Le responsabilità non possono più essere scaricate sul Governo".

f. d. b.