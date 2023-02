"Treno per arrivare ai Lidi, progetto da concludere"

COMACCHIO

"Serve il collegamento ferroviario Lidi-Comacchio". A chiederlo, in un’interrogazione regionale, è Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia che parla della necessità di fare chiarezza sul collegamento ferroviario tra i lidi ferraresi e Comacchio. "Il treno da Ferrara con i suoi lidi comporterebbe molti vantaggi – dice la consigliera – porterebbe la riqualificazione del territorio con conseguente rigenerazione del tessuto sociale ed economico, la possibilità per molti studenti di raggiungere agevolmente i luoghi di studio spesso distanti, la notevole riduzione delle emissioni nocive dovute al massivo traffico su gomma e la semplificazione degli spostamenti per i tanti amanti dello sport e delle bellezze naturalistiche, nonché del patrimonio storico e culturale". Da qui l’atto ispettivo. "Voglio sapere quale sia, ad oggi, la versione definitiva e approvata del progetto della linea ferroviaria Ferrara-Porto Garibaldi–Lidi – prosegue la Evangelisti – se è confermata l’adozione dei fondi del Pnrr per la realizzazione dell’opera e se sono disponibili le relative tempistiche, distinte per fasi cioè progettazione definitiva ed esecutiva, autorizzazioni, gara, lavori". La linea era esistita fino al 1945 quando i bombardamenti la resero inutilizzabile ma se ne tornò a parlare a fine 2021 dal Comune di Ferrara con il progetto del collegamento tra la città estense, Porto Garibaldi e i Lidi pensando al completamento dell’esistente tratta Ferrara-Ostellato aggiungendo i 20 km mancanti. Alcuni esponenti locali ferraresi ne hanno parlato anche a fine 2022 ipotizzando, con il Pnrr, di affiancare alla riqualificazione dell’idrovia Porto Garibaldi-Ferrara, una linea ferrata elettrificata che collegasse Ferrara ai Lidi. "Negli ultimi anni Comacchio, nonostante il deficit di collegamenti, è incluso tra i 20 comuni col maggior numero di presenze turistiche, le stime arrivano a due milioni ed è anche uno dei paesi del basso ferrarese che più ha bisogno di infrastrutture – conclude la consigliera - La lunghezza della nuova tratta di collegamento da Ostellato verso i lidi principali sarebbe di 20 km per Comacchio e di 25 km per Porto Garibaldi. Secondo la carta C1 "Sistema infrastrutturale ferroviario", uno degli elaborati cartografici del Prit 2025 però, non sarebbero previsti nuovi collegamenti ma solo l’elettrificazione della linea regionale a binario singolo da Ferrara Città del ragazzo a Codigoro, comprendendo Ostellato e la valutazione del raddoppio della capacità della linea regionale a binario singolo comprendente le stazioni di Consandolo e Portomaggiore. Voglio dunque risposte dalla Regione".

Laura Guerra