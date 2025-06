Trenta pakistani in quattro abitazioni. Sanzioni ai proprietari

Nella mattinata di giovedì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, congiuntamente agli agenti della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Valli e Delizie”, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio nel comune portuense, finalizzato al contrasto del fenomeno del sovraffollamento abitativo che riguarda in particolare la comunità pakistana.

Durante le operazioni sono stati identificati complessivamente una trentina di cittadini pakistani domiciliati in quattro abitazioni di Portomaggiore: cinque “locatori” sono stati sanzionati per complessivi 10.000 euro per non avere comunicato all’autorità di pubblica sicurezza l’ospitalità di altri connazionali e multati per ulteriori 200 euro per aver violato i parametri, fissati con ordinanza dell’Unione dei Comuni, che stabiliscono il numero massimo di occupanti di un’abitazione in rapporto alla sua superficie. Carabinieri e Polizia locale fanno sapere che i controlli saranno ripetuti, perchè sono tante le situazioni analoghe, ai limiti della legalità, segnalate anche da residenti della comunità.

Di certo, il tema della forte ondata migratoria nel territorio portuense (ne parliamo anche nell’articolo in basso, nel quale il Centrodestra Civico commenta il progetto Agribus, varato per combattere il fenomeno del caporalato) è più che mai di attualità non solo da oggi e fin qui non si è mai riusciti a metterci mano sul serio.

Nei prossimi giorni le forze dell’ordine continueranno a svolgere controlli e a verificare eventuali situazioni di illegalità all’interno delle abitazioni pakistane.

re. fe.