Trenta società e 112 giovanissimi calciatori. Tutti a caccia del sogno chiamato ’Mazza’

Nel corso degli anni, i tornei di calcio giovanile sono spuntati come funghi. Nessuno però nel nostro territorio possiede il fascino del ‘Mazza’, la competizione che ogni ragazzino che ama il pallone vuole disputare e sogna di vincere. Del resto, anche quest’anno le fasi finali si giocheranno nello stadio di corso Piave che porta proprio il nome del ‘presidentissimo’ a cui è dedicato il torneo. Il ‘Mazza’ è giunto alla quarantunesima edizione, e anche quest’anno grazie alla passione e l’impegno degli organizzatori – Paolino Marchesini e la Spal – può contare su numeri imponenti: 112 squadre ai nastri di partenza, in rappresentanza di 30 società della provincia di Ferrara appartenenti alle categorie Allievi (2008 e 2009), Giovanissimi (2010 e 2011), Esordienti (2012 e 2013), Pulcini (2014 e 2015) e per la prima volta in assoluto i Primi Calci (2016 e 2017). "I valori che vengono trasmessi nel calcio e in generale nello sport possono far crescere nel miglior modo possibile i ragazzi – assicura l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità –. L’amministrazione sostiene questi eventi e ringrazia le famiglie per i sacrifici che fanno per i loro figli". Luca Carra, direttore generale della Spal, ha spiegato che "organizzare un torneo così importante è fondamentale, inoltre condivisione, lealtà e inclusione sono i valori che vogliamo trasmettere". Massimiliano De Gregorio, responsabile del settore giovanile biancazzurro, ha ricordato che "sono state aggiunte delle categorie per consentire a più ragazzi possibili di giocare allo stadio Mazza, inoltre grazie a questo torneo abbiamo la possibilità di visionare i giocatori migliori e inserirli nel nostro vivaio". A coordinare il team arbitrale sarà come al solito il presidente della sezione Aia di Ferrara Giampaolo Droghetti che sottolinea che "anche per i fischietti il torneo Mazza è una grande vetrina". Senza Mario Ricci che ha fatto un passo indietro dopo tanti anni, è Paolino Marchesini in collaborazione con Marco Aventi a tenere le redini di una manifestazione che resta in buone mani: "Dagli anni Novanta partecipo all’organizzazione di questo torneo prestigioso – ricorda Marchesini –. Ringrazio l’amico Ricci per l’impegno profuso per tanti anni e la Spal per la preziosa collaborazione nell’organizzazione. Sono felice che la società biancazzurra abbia un settore giovanile competitivo a livello nazionale, e sono onorato che ogni anno qualche ragazzo attraverso questo torneo riesca a entrare nel vivaio di via Copparo". Il torneo Mazza scatterà martedì 8 aprile e terminerà sabato 7 (per le categorie Pulcini e Primi Calci) e domenica 8 giugno (Allievi, Giovanissimi ed Esordienti) con le finali allo stadio di corso Piave.

