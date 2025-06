Trent’anni di passione per la danza. Il compleanno del gruppo il Cigno

Sono trent’anni di passione per la danza quelli che si festeggiano quest’anno alla Ouverture di Melania con Melania e il suo gruppo danza il Cigno M2. Una vita dedicata alla danza, alla formazione di giovani talenti e alla diffusione dell’arte nel territorio ferrarese. Un traguardo significativo per Melania Durca fondatrice e direttrice del gruppo danza il Cigno, che quest’anno celebra appunto i suoi trent’anni di attività. Melania ha portato con sé una grande passione e una dedizione che, nel corso degli anni, sono diventate il cuore pulsante della loro sede. Questo gruppo ora è il punto di riferimento per aspiranti ballerini e ballerine della provincia. Non soltanto danza, ma anche un luogo di aggregazione dove si coltiva l’amore per l’arte, creando legami profondi tra allievi e maestri.

Tante le sfide affrontate nel corso di tre decenni. Nel 2012, anno del terremoto, il gruppo ha dovuto abbandonare la loro prima sede, la chiesa di Santa Maria in Vado, luogo che rimane tuttora nel cuore delle allieve. Nel 2020, a causa della pandemia e delle tante difficoltà per la lunga chiusura che è stata imposta, si è dovuto concludere un altro capitolo. Tuttavia, quando tutti pensavano che una delle piu amate scuole di danza di Ferrara avrebbe chiuso la sua attività, l’associazione riuscì a ripartire. Con il sostegno dei soci e l’impegno personale materiale ed umano di Melania, è stata aperta la nuova sede in piazza San Giorgio.

Tanti anche i momenti belli ed emozionanti da raccontare. "Quando per la prima volta siamo saliti sul palco del teatro Comunale nel 1995 con lo spettacolo ‘Cosa sognano le bambole?’ Avevo – racconta Melania Durca – una grande ammirazione per le scuole di danza che allora erano sulla cresta dell’onda e concludevano il loro anno accademico su un palcoscenico cosi rinomato. Di conseguenza quella ‘prima’ rappresentava la realizzazione di un sogno e anche un nostro obbiettivo. Così come indimenticabili saranno per sempre le lacrime di gioia condivise con le nostre allieve che hanno superato audizioni per accademie di fama internazionale come Codarts Rotterdam dance academy, Accademia Susanna Beltrami di Milano, Balletto di Toscana, Scuola del balletto di Roma, Teatro dell’opera di Roma, Dm Ballet scuola professionale per danzatori".

Melania Durca lascia a tutti un messaggio. "La danza è un salvavita – afferma –. Ci permette di esprimere, di trovare una via di fuga dalle tante brutture del mondo. In un momento storico così complesso, credo che l’arte, e in particolare la danza, possa davvero aiutarci perché ci riconnette con la parte più intima e autentica di noi stessi" Tanti auguri dunque al Cigno M2 Ouverture di Melania.