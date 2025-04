Trent’anni di Unesco, l’appello di Ionita:: "Facciamo squadra per vincere la sfida"

Turismo, per Ferrara ora c’è una nuova bella sfida all’insegna della programmazione e della qualità. È di questi giorni la presentazione del calendario di iniziative racchiuso in Ferrara, 30 anni città patrimonio Unesco: oltre 30 eventi che arricchiranno la già ampia programmazione cittadina fino a dicembre. Una programmazione possibile, oltre all’amministrazione, con la collaborazione di tantissime associazioni e realtà che ogni giorno lavorano nel campo della cultura e del turismo. Turismo che ha chiuso il 2024 con l’ambito traguardo delle 500 mila presenze, il numero più alto mai raggiunto. Concordo con il sindaco Alan Fabbri, insieme agli assessori Gulinelli e Fornasini, che i trent’anni Unesco rappresentino per Ferrara un’opportunità straordinaria di promuovere il nostro territorio. Valorizzare il nostro patrimonio è quanto mai attuale. Una vera sfida che ci attende. Dallo chef stellato Carlo Cracco al cantautore Angelo Branduardi, protagonista di un concerto l’11 dicembre al teatro Comunale basato sulla storia e le musiche, tanti saranno gli appuntamenti da "sfruttare", anche economicamente, come città e come tessuto imprenditoriale. Sempre per l’occasione, a Ferrara saranno organizzati gli Stati generali della Cultura, il 13 maggio al Ridotto. Mi appello a tutti gli operatori per lavorare a questo successo.

Valentina Ionita, consigliera civica Alan Fabbri sindaco