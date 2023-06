Trent’anni dopo il diploma all’Ipsa ’Fratelli Navarra’

A 30 anni dal diploma di maturità, presso quello che fu l’Istituto professionale di stato per l’agricoltura “F.lli Navarra” di Malborghetto di Boara, ci siamo riuniti (con qualche assente, come prevedibile) per ricordare quei giorni e quegli anni passati insieme. Momenti che forse furono i più spensierati della nostra vita. Tra una battuta e un ricordo, una pietanza e un bicchier di vino, abbiamo ritrovato gli stessi sorrisi e lo stesso legame che allora ci fece classe e gruppo uniti e saldi. Con la speranza e la promessa di rivederci più spesso nei prossimi anni.

Classe 5°A, anno scolastico 1992-1993 Ipsa ’F.lli Navarra’