Trent’anni fa moriva Dante Bighi: "Fece di questa terra un cenacolo"

COPPARO

Nel trentennale della sua scomparsa, è stato celebrato Dante Bighi, graphic designer, viaggiatore ed eclettico artista, nato a Copparo nel 1926 e vissuto a Milano per la maggior parte della sua vita, dove ha avviato una fiorente attività professionale nell’ambito pubblicitario, senza mai scordare le sue origini. Ieri mattina si è rinnovato il momento di ricordo dinanzi alla tomba di famiglia nel cimitero di Copparo, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, di famigliari e amici dell’artista, di rappresentanti del Centro Studi che porta il suo nome e di Alfredo Bertelli. Un momento particolarmente sentito: "Tutti condividiamo la necessità di preservarne la memoria – ha scritto sulla propria pagina Facebook il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni - non solo perché Dante Bighi ha dato lustro al nostro territorio, facendone un autentico cenacolo, ma soprattutto per la sua intraprendenza, la sua visione e l’esistenza vissuta come una mirabolante avventura".

A lui è stata dedicata la tre giorni di mostre, incontri e concerti a Villa Bighi, organizzata dal Centro Studi Dante Bighi, in partnership con il Comune di Copparo, Il Turco, Esterno Verde, Fondazione per l’Agricoltura Fratelli Navarra e in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Ferrara, il Fotoclub "Il Torrione", la Scuola di Musica Varos Zamboni e Zanzara Arte Contemporanea, intitolata "Elogio della pianura, 2024". La rassegna, inaugurata venerdì scorso, prende il nome dal primo "libro oggetto" di Dante Bighi del 1972, un tributo alla sua terra e alle radici che continua a essere, nella contemporaneità, oggetto di studio, ricerca multidisciplinare e ispirazione per artisti e professionisti. Oggi dalle 10.30 alle 17 Villa Bighi sarà ancora aperta gratuitamente e sarà possibile visitare la mostra fotografica con gli scatti di Andrea Bighi, Marco Caselli Myotis e Francesca Occhi (che sarà aperta sino al 30 giugno). Il 31 maggio alle 17, è prevista la presentazione del percorso di Tutela Integrale del Fondo Unico Dante Bighi iniziato nel 2016 (tutt’ora in corso di perfezionamento in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, Modena, Reggio e Ferrara) e la presentazione del rilievo digitale del Patrimonio Pubblico di Villa Bighi come strumenti utili alla salvaguardia del presente e cura per il futuro di un Bene Immobile di Valore artistico e testimoniale.

Valerio Franzoni