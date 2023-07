Trentenne di Codigoro trovato con ketamina, hashish e bilancine finisce di nuovo in manette

CODIGORO

E’ stato arrestato per la seconda volta nel giro di pochi mesi dai carabinieri. Si tratta di un 34enne che era già finito nei guai nell’autunno scorso, insieme alla compagna per detenzione di droga. Sottosposto alla misura cautelare di non uscire di casa dalle 21 alle 7, i suoi movimenti hanno insospettito i militari dell’Arma. E’ stato seguito e trovato fuori dall’appartamento di Codigoro dove ha assunto di recente la residenza, dopo il primo arresto ai Lidi. Era in auto con una persona vicino a casa: i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, alla luce dei suoi trascorsi, hanno proceduto con la perquisizione della nuova abitazione dove sono stati rinvenenti, nella sua disponibilità, 72 grammi circa di ketamina, un piccolo quantitativo di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga in dosi e 300mila euro in contanti. Tutto materiale che è poi stato posto sotto sequestro.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato Ieri mattina il Tribunale di Ferrara ha convalidato il suo arresto, sottoponendolo alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di una nuova udienza fissata, fissata al 19 settembre prossimo, quando sarà giudicato con rito direttissimo.