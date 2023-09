Trentenne infartuato Coa gestisce salvataggio

É partito dalla base militare di Poggio Renautico il via al decollo del velivolo che ha salvato la vita a un trentenne infartuato. L’uomo era a bordo di una nave mercantile maltese in navigazione a circa sessanta miglia a ovest di Iglesias, costa sud occidentale della Sardegna. Il 30enne si era sentito male durante la navigazione e dopo la richiesta di aiuto dal Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico intorno alle 4 di ieri ha disposto il decollo di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero l’elicottero del soccorso aereo della base aerea sarda di Decimomannu.