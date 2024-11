Trepponti allietato da note gospel

COMACCHIO

Prende il via da Comacchio, con appuntamento d’eccezione, il Winter Tour 2024 del gruppo Gospel "Voices of Joy", diretto dalla maestra Daniela Peroni, che sarà protagonista di una serie di quattordici concerti in regione. E il primo sarà nella città lagunare, domenica alle 17.30, nella splendida cornice del monumentale Trepponti su cui il gruppo si esibirà con una band dal vivo. L’occasione è l’apertura delle manifestazioni del Natale a Comacchio che, dal 30 novembre al 24 dicembre lungo Piazza Folegatti, Via Edgardo Fogli, Via Sambertolo e Via Cavour, vedrà le tradizionali bancarelle allestite su barche per ricreare l’atmosfera del Natale, nel solco della tradizione. I mercatini natalizi di Comacchio sono uno degli eventi più attesi e suggestivi del periodo natalizio, che animano il cuore della cittadina con un’atmosfera magica e accogliente. "Questo appuntamento sarà l’occasione di vivere il vero significato del Natale - commenta Daniela Peroni -. Il nostro gruppo conta più di 70 coristi, preparati con impegno. È incredibile la passione che solo la musica gospel trasmette: vogliamo far sentire il pubblico parte di una grande famiglia, pronta a festeggiare insieme l’inizio di questa stagione invernale". Con un repertorio che spazia dai canti tradizionali natalizi alle composizioni moderne, il coro offrirà una performance ricca di energia e spiritualità. Ogni concerto sarà un’opportunità per riscoprire il calore delle feste, avvolti dalle potenti voci che intonano inni di gioia e speranza. L’atmosfera che si respira sarà quella di un abbraccio collettivo, un invito a vivere il Natale con cuore aperto, in un viaggio musicale che unisce fede, tradizione e l’inevitabile sensazione di comunità.