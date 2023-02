Trepponti ancora sfregiati "Fermate i graffitari"

"I Trepponti finalmente tornano allo splendore. Ora si chiede di assumere maggiore senso civico e rispetto per i monumenti storici". È questo il messaggio lanciato dal gruppo Libera Comacchio che, delegando restauratore professionista in accordo con il Comune di Comacchio, ha promosso la pulizia del monumento simbolo della città lagunare, troppo spesso preso di mira da ‘graffitari’. "C’è voluto un po’ di tempo – spiega il coordinatore di Libera Comacchio, Vito Troiani - perché abbiamo aspettato il momento più opportuno, anche sotto il punto di vista meteo, in quanto certi solventi agiscono in modo migliore quando le temperature sono più alte. Il restauratore Alberto Mauro Sorpilli, su indicazioni di Libera Comacchio e l’autorizzazione della Soprintendenza di Ferrara e del Comune di Comacchio ha impiegato tre giorni per l’intera pulizia".

Pulizia che ha permesso di rimuovere le scritte dai Trepponti. "Ora Libera Comacchio chiede l’installazione di telecamere di sorveglianza e applicazioni di cartelli di avviso anti deturpamento edifici storici fungenti da deterrente, contenenti l’avvertimento, in caso di violazione, di applicazione della norma di cui all’articolo 639 del codice penale.

Negli ultimi tempi troppi monumenti storici tra cui il Trepponti, sono stati fatti oggetto, da parte di sconsiderati vandali, di vari danneggiamenti nonché di scritte e graffiti che fanno emergere, oltre a un aspetto disdicevole di una piccola parte della comunità comacchiese, un depauperamento della bellezza e unicità dei nostri monumenti". Nelle immagini, pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo Libera Comacchio, sono riportate anche le caratteristiche dell’intervento di pulizia che è stato realizzato dal restauratore Alberto Mauro Sorpilli: ad ogni scritta eseguita con pennarello ad inchiostro indelebile è stata applicata una stesura di abbondante miscela di solventi neutri in gel e poi ricoperta con una pellicola di alluminio per quindici minuti; operazione cui è seguita una lunga frizione e massaggio con spazzolini di nylon.

Valerio Franzoni