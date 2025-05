Tresigallo celebra l’era di Rossoni. Si punta al riconoscimento Unesco

A Tresigallo ha preso il via martedì il progetto "Dalla rifondazione all’agricoltor ferrarese passando per Edmondo Rossoni", nato dall’accordo tra il Comune di Tresignana e il Ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, e frutto di un’idea condivisa tra il sindaco Mirko Perelli e l’onorevole di Fd’I Alessandro Amorese – componente della Commissione Cultura della Camera –, che hanno aperto la prima conferenza sul tema "Sport e Tempo Libero al tempo di Rossoni", tenuta dal professor Merlanti. Un progetto che vuole celebrare i tre anniversari che ricorrono quest’anno nella località: il 60° anniversario della morte di Rossoni, rifondatore di Tresigallo, piccola capitale del razionalismo e della metafisica costruita; il 90° anniversario dall’inizio convenzionale della rifondazione di Tresigallo e il 250° anniversario della pubblicazione del trattato "L’Agricoltor ferrarese" di don Chendi - parroco di Tresigallo e nativo di Formignana - contenente le buone pratiche agricole del tempo e, soprattutto, la ricetta originale del "Salame da Succo" dì Formignana. Il progetto attraverserà quegli eventi attraverso conferenze, mostre, concerti, eventi di moda, design, danza, letteratura e pittura, fotografia, cinema, architettura e turismo, e sarà realizzato con la collaborazione di istituti e associazioni del territorio.

Come annunciato dal sindaco, è previsto anche un docufilm su Tresigallo e Rossoni, "già in produzione e che, una volta completato, rimarrà documento ufficiale e divulgativo da tramandare alle future generazioni".

L’onorevole Amorese, il cui incontro con Mirko Perelli è stato favorito dal collega Mauro Malaguti, ha riferito che il Ministero della Cultura sta continuando ad occuparsi del percorso volto alla valorizzazione dell’architettura razionalista, puntando al riconoscimento Unesco. E a suo parere, Tresigallo ha peculiarità tali da poterla rendere "capofila di questo percorso". Nella prima conferenza, Merlanti ha analizzato la rivoluzione portata dalla rifondazione di Tresigallo, che ha consentito, con l’abbandono del precariato e dello sfruttamento dei braccianti agricoli verso lavori stabili in fabbriche e artigianato, la scoperta del tempo libero da dedicare a sport, cultura, socialità. E ha ricordato figure di spicco tresigallesi, che hanno conseguito risultati sportivi ragguardevoli a livello nazionale e internazionale.

Valerio Franzoni