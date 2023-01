Tresignana, Fiscaglia e Jolanda: martedì opere sulla rete idrica

Per lavori di manutenzione alla rete idrica, martedì 17 gennaio dalle 8 alle 17, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in alcune parti dei territori comunali di Tresignana, Jolanda di Savoia e Fiscaglia. Nello specifico, nel Comune di Tresignana, saranno interessate le vie Del Mare, Peschiera, Grotta, Gherardi, Delle Venezie e Canova (Tresigallo) e le vie Castelletto, Molino, Pelagallo, Ponte Tuoni, Frassino, XXV Aprile, Polesini, Vergavara (Roncodigà); nel Comune di Jolanda di Savoia, in località Gherardi, saranno interessate le vie Vergavara, Canalone, Burina, Del Mare. Infine, nel Comune di Fiscaglia, in località Cornacervina, saranno interessate le vie Fossa, Spagnara, la via Prov. Copparo-Migliarino, via Bianchetta, via Ribega, via Rabbiosa, via Paradiso, via Travaglio, via Valle Oriola. Potranno verificarsi cali di pressione anche nelle vie limitrofe (foto archivio).