Tresignana

Il consiglio comunale di Tresignana ha approvato il bilancio di previsione per l’annualità 2023. Il via libera al documento, nella seduta del 29 dicembre, con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. "Un bilancio che vede invariate tutte le tariffe dei servizi comunali e di utilizzo degli immobili, e le aliquote – spiega il sindaco Laura Perelli (nella foto) –. Sono state confermate anche l’esenzione dal pagamento del passo carraio e dell’occupazione di suolo pubblico per ambulanti e commercianti. Il tutto si è reso possibile grazie ai contributi della fusione (tra Tresigallo e Formignana, dalla quale è nato Tresignana nel 2019, ndr) che consentono, da un lato di sgravare la cittadinanza da alcune tassazioni di competenza comunale e, dall’altro al bilancio di essere solido e in grado di programmare investimenti importanti ed erogare servizi ad un costo contenuto per gli utenti". Il bilancio è stato condiviso con le associazioni di categoria e con i sindacati. Quanto ai lavori pubblici, i fondi del Pnrr consentiranno importanti interventi nell’annualità 2023, che riguarderanno l’istituto comprensivo ‘Don Chendi’ di Formignana, con lavori di adeguamento sismico per un importo di 1.550.000 euro e l’ampliamento dell’asilo nido di Formignana per 544.320 euro. Nel piano triennale delle opere pubbliche è compreso anche il progetto ‘Poliformi’ che riguarda la riqualificazione e la valorizzazione delle aree mercatali e commerciali di Formignana (di importo pari a 250mila euro e cofinanziato dalla Regione). "Oltre agli interventi del piano triennale – prosegue Perelli –, l’amministrazione proseguirà nel 2023 le opere nei piani delle annualità precedenti. Sono in corso le sostituzioni dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica, intervento che interesserà tutto il territorio comunale, per complessivi 1.500.000 euro".