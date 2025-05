“Trì dì in mota”, da venerdì l’evento si svolge a Stellata

Le giornate si sono allungate e la bella stagione sta finalmente facendo capolino in una primavera piuttosto variabile: ci sono quindi tutte le carte in regola per dare il via alla lunga stagione delle fiere e dei festival sul territorio comunale di Bondeno, in partenza già da questo fine settimana e programmati sino all’autunno. A inaugurare il ricco palinsesto, come da tradizione, sarà il gruppo degli Ex Pirat con l’ormai imperdibile evento “Trì dì in mota”, in scena da venerdì 2 a domenica 4 maggio a Stellata presso il parco della club house “Ex Pirat”. "Un bellissimo appuntamento di socialità aperto a tutti che unisce in maniera coinvolgente la passione per i motori a quella per la musica e il buon cibo – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Per tre giorni, i biker del gruppo “Es Pirat”, che ringrazio sentitamente, faranno divertire i tanti avventori, con un palinsesto molto ricco e, soprattutto, con un occhio di riguardo alla beneficenza in particolare rivolta ai bambini". A giugno poi gli appuntamenti non si fermeranno, con altri quattro eventi in altrettanti fine settimana.