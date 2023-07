Tributi a Cremonini e Jovanotti a Poggio Renatico: Serata per un Amico

POGGIO RENATICO

Stasera a Poggio Renatico torna l’appuntamento ormai tradizionale con ‘Serata per un amico’, organizzata dalla Pro loco capitanata dal vulcanico Emiliano Peccenini, la collaborazione del Comune e dell’assessorato alla cultura Serena Fini e della associazioni di volontariato poggesi. Tutto sarà in piazza Castelli e si comincerà alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Dalle 21 prederà forma il grande concerto che vede sul palco i Ce-sa-re con il tributo a Cremonini e i Safari con il tributo a Jovanotti. Durante la serata ci saranno anche giochi per grandi e piccini e il ricavato sarà devoluto in beneficenza ai fratelli poggesi Edoardo e Clarissa Pareschi. Ci sarà anche il punto vendita dei biglietti, con promozioni, per i tre concerti di fine agosto che vedono Vibrazioni, Rosa Chemical con Finesse e Dj Prezioso.