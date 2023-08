Tributo a Celentano, viaggio nel mito

Rock The Beach 2023.

Oggi, all’Holiday Village Florenz (Scacchi), il progetto ‘Lui e gli amici del Re’ un viaggio nella storia di Celentano. La somiglianza del leader Adolfo Sebastiani e la professionalità dello staff, hanno consentito alla band marchigiana di costruire uno spettacolo unico. Raccolta fondi per l’associazione Vola nel Cuore in campo per i bimbi nei reparti di Pediatria, Chirurgia

ð 0533-382199