Tributo a Giovanna Bemporad, il nome risuonerà nella darsena

Oggi, alle 20,30, al Teatro Comunale per la rassegna ’Festival della poesia Roberto Pazzi’, omaggio al poeta scomparso all’età di 77 anni, ci sarà un’anteprima dedicata alla poetessa Giovanna Bemporad. Si intitola ‘Giovanna Bemporad: una luce nella notte’ la serata speciale in cui Vittorio Sgarbi, Moni Ovadia, Maurizio Donadoni, Francesca Benedetti, Natasha Czertok e Pier Paolo Pascali si alterneranno alla lettura di brani dalla raccolta di poesie ’Esercizi vecchi e nuovi’ e di brani tratti da alcuni Canti dell’Odissea nella traduzione della poetessa. Nata nel 1923 da una famiglia ebrea, Giovanna Bemporad fu una poetessa e traduttrice anticonformista. Fu amica di Camillo Sbarbaro, Cristina Campo, Margherita Dalmati, Paolo Mauri e Pier Paolo Pasolini, con il quale passò il periodo della guerra nei dintorni di Casarsa. Giuseppe Ungaretti fu il suo testimone di nozze. Vera e propria enfant prodige, a 13 anni tradusse l’Eneide in sole 36 notti. Il suo amore più grande fu la poesia, gli Esercizi, pubblicati nel 1948, riuniscono i suoi versi accanto alle traduzioni di testi da diverse lingue: Omero e Saffo, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, fino al “Cantico dei cantici”, tradotto dall’ebraico nel 2006. L’anteprima nell’ambito del Festival della poesia Roberto Pazzi ideato dal direttore artistico del Comunale Marcello Corvino. Il festival – dal 7 all’11 febbraio 2024 – sarà presentato alla stampa oggi. E sempre oggi, alle 11, verrà intitolata la piazza della Nuova Darsena alla poetessa ebrea. Saranno presenti il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, la presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea Anna Quarzi, Giulio e Caterina Pandolfi, nipoti di Giovanna Bemporad.