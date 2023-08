Tributo a Jovanotti al Lido delle Nazioni Agli Scacchi i Coldplace

Due grandi serate ai Lidi per questo week end. Una serata indimenticabile oggi per la rassegna Rock the Beach, al ristorante Prestige al Lido delle Nazioni. Alle 21 grande tributo ad uno dei cantanti del panorama musicale italiano più amato: il mitico Jovanotti. Lo show Jovanotte vuole far rivivere a 360° l’adrenalina e l’allegria che normalmente si vivono ai concerti dell’artista stesso, il quale ha più volte riconosciuto i meriti e la passione che ci sono all’interno di questo progetto. Sarà un susseguirsi di emozioni, ritmo ed energia ripercorrendo la carriera dell’artista attraverso i brani che lo hanno reso più famoso. Durante la serata una raccolta fondi per la Fondazione Ado che si occupa di assicurare l’assistenza ed il sollievo alle persone con malattia in fase avanzata. Altro imperdibile appuntamento, quello di domenica all’Holiday Village Florenz a Lido degli Scacchi. Alle 21 saliranno sul palco i Coldplace, la tribute band italiana dei Coldplay.