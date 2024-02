Tributo a Norma Cossetto. Un giardino per la martire

In occasione del Giorno del Ricordo, oggi alle 10, avrà luogo al monumento dedicato ai Martiri delle Foibe (p.le Poledrelli) una cerimonia che prevede gli Onori ai caduti e la benedizione del monumento di monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo della Diocesi di Ferrara e Comacchio. A seguire gli interventi del sindaco Alan Fabbri, del prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, del presidente della Consulta Provinciale degli Studenti Martino Ravasio e Adriana Giacci a nome dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Seguirà l’intitolazione del giardino di fronte alla scuola Poledrelli a Norma Cossetto, giovane studentessa universitaria torturata e gettata nelle foibe, Medaglia d’oro al Valor Civile. Interventi di Alessandro Balboni, assessore ai rapporti con Unife del Comune di Ferrara e Riccardo Modestino, in rappresentanza di Assoarma. Alla cerimonia di commemorazione e di intitolazione dell’area verde saranno presenti autorità civili, religiose e militari, le Associazioni combattentistiche e d’arma con i propri vessilli e studenti di alcuni Istituti scolastici ferraresi.

Sempre per il Giorno del Ricordo, oggi alle 10, la sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17) ospiterà un incontro promosso dalla Società Dante Alighieri - Comitato di Ferrara, dal titolo “Storie, memorie e testimonianze istriane”, per ripercorrere assieme ad Alberto Andreoli la plurisecolare esperienza storico-culturale delle popolazioni dell’Istria. L’incontro sarà introdotto da Marisa Antollovich, già vicepresidente del Comitato Provinciale di Ferrara Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Il “Giorno del ricordo” (10 febbraio) si prefigge di "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale". In occasione della XX edizione della solennità civile, la Società Dante Alighieri si propone di fornire un profilo della esperienza storico-culturale delle popolazioni dell’Istria.