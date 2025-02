"Tributo a Preti, Cavallari e Bosi. Uno spazio pubblico per ricordarli"

Dopo la richiesta di intitolare uno spazio pubblico a Bettino Craxi da parte di Forza Italia, arriva una richiesta – questa volta per intitolare una via o uno spazio ai deputati costituenti Luigi Preti, Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi – da parte del Pd. A firmare la mozione sono i consiglieri dem Davide Nanni, Anna Chiappini ed Enrico Segala – che rivolgono la richiesta di impegno a giunta e Consiglio Comunale con l’intento di valorizzare "il contributo determinate che hanno dato alla stesura della nostra Costituzione ed alla liberazione di Ferrara dall’occupazione nazi-fascista".

Luigi Preti, Vincenzo Cavallari e Ilio Bosi, si legge nel documento dei dem, "furono gli unici tre deputati ferraresi eletti all’Assemblea Costituente, il 2 giugno 1946, ma ad oggi non risulta alcuna via, piazza o luogo pubblico che siano intitolati alla loro memoria nel territorio comunale di Ferrara". In questo anno 2025 "ricorrono trent’anni esatti dalla scomparsa da Ilio Bosi, venticinque da quella di Vincenzo Cavallari, sedici da quella di Luigi Preti".

A proposito di anniversari, i consiglieri del Pd sottolineano che "nel 2025 ricorre l’80 anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo che fu "fondamento della Repubblica e presupposto della Costituzione", come ha ricordato il Presidente della Repubblica, nell’intervento di fine anno. In tale occasione sarebbe doveroso ricordare e onorare la memoria di chi ha diretto la lotta di Liberazione nel territorio ferrarese e, successivamente, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento civile e materiale d’Italia partecipando ai lavori dell’Assemblea Costituente e servendo la Repubblica in ruoli di grande responsabilità istituzionale".