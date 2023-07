Tributo a Zucchero con Prestige Sugarlive tiene il ritmo a Nazioni

Rock the Beach, tributo a Zucchero. Questa sera appuntamento con il Rock the Beach al ristorante Prestige a Lido delle Nazioni. Una serata in compagnia di una delle tribute band più importanti d’Italia, la Zucchero Real Tribute feat. Sugarlive Band. Il gruppo nasce a Milano nel 2002 e ad oggi è la band di riferimento del Nord d’Italia nella riproduzione fedele dello show del Bluesman emiliano. Appena formata, la Sugarlive viene contattata per suonare al raduno ufficiale del Fanclub di Zucchero e da quel momento è iniziato il successo della band, con una serie di concerti in giro per l’Italia e non solo. Negli anni sono state tante anche le collaborazioni con gli storici musicisti di Zucchero, da Max Marcolini, chitarrista e produttore del mitico Sugar Fornaciari, a Eric Daniel, sassofonista di fama mondiale, il chitarrista Mario Schilirò, il trombettista Massimo Greco e Beppe Caruso, al trombone nella band ufficiale di Zucchero. Giorgio Piovera (voce), Jasmine Rocca (cori), Alberto Colombo (chitarra), Federico Rubert (basso), Chiara Borgonovo (tastiere), Gino Bisceglia (sax) e Marco Camia (batteria), travolgeranno il pubblico con una carrellata di successi indimenticabili da cantare a squarciagola. Durante la serata raccolta fondi a favore di Vola nel Cuore, associazione socio-umanitaria a favore del bambino. Ingresso libero,

0533 461105. Per il programma pagina Facebook "Rock the Beach live".