Tributo al marinaio scomparso: "William Ferrari, un simbolo"

L’omaggio al marinaio William Ferrari. In questi giorni parenti, conoscenti e gli amici del gruppo Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Ferrara hanno pianto la scomparsa di un uomo che ha vissuto la guerra anche da ‘internato’. William Ferrari nasce a Ferrara il 3 gennaio 1923, figlio unico di Carlo, che sarà bidello per tutta la vita, e Lena, magliaia. La sua è una famiglia semplice, sicuramente non ricca, la grande guerra, conclusa da pochi anni, ha lasciato strascichi economici pesanti, ma i genitori sono dei gran lavoratori e preferiscono privarsi di qualcosa di lusso pur che il loro unico figlio consegua il diploma. Conseguita la maturità nella primavera del 1942 per William è il momento di prestare servizio militare in un paese di nuovo in guerra. Il suo percorso di formazione si svolge prima a Venezia, poi a Pola. La guerra incombe e il governo non ha tempo né mezzi per formare il suo Esercito. William Ferrari ha la qualifica di palombaro dopo non più di tre immersioni in apnea. Dopo circa un anno l’8 settembre al suo distaccamento venne offerta la possibilità di vestire la divisa tedesca, rifiutò e venne fatto prigioniero e deportato in Germania, dapprima a Magdeburgo, fino a marzo-aprile del 1943 poi sarà trasferito di campo in campo, secondo le necessità della Wehrmacht, fino alla liberazione. William Ferrari marinaio sommozzatore della Regia Marina e socio rifondatore del gruppo Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Ferrara, è stato ricordato così dall’attuale presidente Luciano Agosti: "Iscritto al gruppo nel lontano 1948, è stato sempre presente alle nostre cerimonie, se non di persona, con una telefonata. Persino l’anno scorso per i festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione del gruppo, ci ha onorato della sua presenza, accompagnato a turno dai suoi figli Paolo, Annalisa, Eleonora o dal nipote Matteo, di cui vorremo esprimere le mostre condoglianze. Il rammarico di queste perdite, deve comunque rinnovare in noi l’impegno per il ricordo, poiché la vita di queste persone e quanto da loro trasmesso non vada mai perso. È infatti per le loro sofferenze subite durante la guerra, e per loro insegnamento dopo, che ora viviamo in libertà e democrazia".

Mario Tosatti