Tributo alla città del Rinascimento. Unesco, ok da Roma a 240mila euro

Via libera dal ministero della Cultura al finanziamento di 245mila euro a favore del sito Unesco ‘Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po’. In particolar modo, i fondi consentiranno il potenziamento della rete di comunicazione web legata al sito patrimonio mondiale dell’umanità, dell’estensione complessiva di 1650 chilometri quadrati. Con i fondi ministeriali che sono stati assegnati (a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 30mila euro, per una cifra di 275mila euro complessivi) sarà realizzato, tra le altre cose, un nuovo portale web, con contenuti specifici legati alla conoscenza del nostro territorio. Il portale sarà anche il canale con cui si aggiorneranno i cittadini sul percorso di aggiornamento del Piano di gestione, lo strumento di gestione del sito Unesco, che definisce le strategie per la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale. La redazione dei fondamenti del Piano risale al 2009 e coinvolge 25 soggetti istituzionali. Tra le azioni che sono previste nella progettualità finanziata dal dicastero alla Cultura ci sono anche, la redazione di proposte specifiche d’azione che nascono da un’analisi del contesto socio-economico-culturale e turistico dell’area interessata, attività didattiche nelle scuole con programma formativo, la realizzazione di documenti informativi, la formazione del personale, la costruzione di percorsi di partecipazione delle comunità territoriali, la mappatura degli stakeholder e il loro coinvolgimento in tavoli tematici, la produzione di sempre nuovi contenuti – anche grafici e multimediali – legati al patrimonio, la predisposizione di un piano di comunicazione ad hoc. "L’assegnazione di fondi premia la nostra iniziativa, in qualità di Comune capofila, di aggiornare il Piano di gestione del sito, di fatto fermo ormai da 14 anni, facendo rete con tutti i Comuni e le realtà coinvolte ed è il segno della cura che prestiamo al territorio e alla sua valorizzazione. Grazie al Ministero per aver riconosciuto e apprezzato la sensibilità espressa in questi obiettivi – dice l’assessore alla cultura del Comune Marco Gulinelli –. Nel 1999 il riconoscimento Unesco alla città e al suo territorio – prosegue – ha attestato autorevolmente il valore di un paesaggio urbano e naturalistico unico al mondo, continuiamo a lavorare affinché questa ricchezza, del territorio e del mondo, sia salvaguardata e promossa, appunto, a un pubblico di portata globale".