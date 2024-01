Tributo alla memoria della dottoressa Coviello, la consegna del premio

Conto alla rovescia per la cerimonia di consegna del premio di laurea ‘Unife Inclusiva: Pari Opportunità: principio giuridico e applicazioni concrete’, dedicato nel 2023 alla memoria della dottoressa Clara Coviello, prima direttrice amministrativa dell’Ateneo, professionista di comprovata esperienza che ha sempre saputo coniugare rigore e capacità manageriali senza perdere mai di vista la componente umana e di profondo rispetto per l’altra/o nelle relazioni quotidiane. L’evento domani, alle 14,30, nell’auditorium del rettorato (via Ariosto) alla presenza della rettrice Laura Ramaciotti, della Prorettrice alla diversità, equità ed inclusione prof Tamara Zappaterra, e della dottoressa Roberta Russo.