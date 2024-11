Tributo alla memoria, i simboli. Pietre d’inciampo, data storica. Gli studenti visitano il Meis

Proseguono gli incontri di formazione organizzati dal Comune di Ferrara per insegnanti e alunni delle scuole in vista della cerimonia della posa a gennaio delle prime Pietre d’inciampo nella città, iniziativa fortemente voluta dal Comune di Ferrara in collaborazione con la Comunità Ebraica.

Per gli insegnanti e gli alunni delle classi che parteciperanno con performance e attività proposte dai ragazzi alla cerimonia, che si terrà il 16 gennaio in via Mazzini, continuano le attività formative sui temi della Shoah, per preparare docenti e studenti all’iniziativa delle prime pietre d’inciampo a Ferrara. Nei giorni scorsi gli insegnanti avevano assistito ad un incontro dedicato al tema presso la sala Niccolini per conoscere più da vicino, oltre ai diversi documenti conservati presso l’Archivio Storico Comunale e l’Archivio di Stato di Ferrara, anche la storia delle deportazioni degli ebrei ferraresi e quella del progetto artistico delle pietre d’inciampo fin dalla sua ideazione. Questa settimana le attività sono state rivolte agli studenti con visite guidate al Meis per oltre 150 ragazzi che hanno visitato la mostra presente in questi giorni. Le classi coinvolte – Istituto Perlasca, Dosso Dossi, Liceo Ariosto, dell’Ite Bachelet – sono state portate in visita guidata al Meis, in occasione della mostra “Ebrei nel novecento italiano”, mentre gli alunni della scuola Dante Alighieri, visiteranno l’esposizione a dicembre. In totale sono 155 gli studenti che visiteranno il Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah. Questa settimana, infine, sono iniziate le visite guidate agli spazi della Sinagoga di Ferrara. L’appuntamento del 16 gennaio fa parte del più ampio progetto “Pietre d’Inciampo della città di Ferrara” che vede collaborare tra loro Comune, Comunità Ebrsica, Meis, Archivio di Stato, Istituto di Storia Contemporanea e Conservatorio.