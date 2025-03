Tributo alla memoria. Sbandieratori e musici. E’ il tempo della sfida

La città di Ferrara si appresta ad ospitare la sfida tra sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è per domani, si contenderanno la vittoria del XVII torneo dell’Aquila Bianca - memorial Gallerani Simonetto, in programma al Palapalestre di via Tumiati. L’evento è organizzato dalla Contrada di San Giacomo, con il patrocinio del Comune di Ferrara e sotto l’egida della Federazione Italiana Sbandieratori e Musici.

Un evento che richiamerà nella città estense 15 gruppi di sbandieratori e musici. Il programma è stato illustrato ieri, in municipale di Ferrara dall’assessore comunale allo sport Francesco Carità, assieme al presidente della Contrada di San Giacomo Giannantonio Braghiroli, al responsabile organizzativo del torneo Andrea Baraldi, al massaro della Contrada di San Giacomo Paolo Catani e al vicepresidente della Fondazione Palio di Ferrara Matteo Cristofori. "E’ con piacere – sottolinea l’assessore Francesco Carità – che Ferrara si accinge a ospitare uno dei tornei più importanti della stagione. È un’occasione importante per attrarre in città tante persone, tra partecipanti e accompagnatori, in arrivo da diverse regioni d’Italia". In totale saranno circa 250 i partecipanti alle varie gare di bandiere nelle specialità del singolo tradizionale, coppia tradizionale e piccola squadra con musici. Le competizioni avranno inizio alle 15 e termineranno alle 19. La giornata si concluderà poi nella sede della Contrada di San Giacomo con una cena e una festa che coinvolgerà tutti i partecipanti e vedrà la premiazione dei vincitori delle gare. "Siamo giunti – ricorda Giannantonio Braghiroli – alla diciassettesima edizione di una manifestazione nata per ricordare due amici che non sono più con noi, Luca Gallerani e Marcello Simonetto; un torneo che si qualifica come uno dei più importanti in assoluto in Italia e che richiama gruppi da tutto il territorio nazionale. Ci piacerebbe per le prossime edizioni riuscire ad ampliare l’evento accogliendo ancora più gruppi". Il torneo è un importante evento di apertura della stagione agonistica, ed onora la tradizione dell’arte del maneggiar bandiera che vede Ferrara tra le capitali, un’anteprima degli appuntamenti legati al Palio di Ferrara. Per gli organizzatori è motivo di grande orgoglio la massiccia partecipazione di gruppi ed atleti, giunti da tutta Italia, che con la loro presenza rafforzano il ricordo di Luca Gallerani e Marcello Simonetto, prematuramente scomparsi. Le gare avranno inizio alle 15 e termineranno alle 19.

Mario Tosatti