Tributo in note al mitico Fogli Blue Toy tra i tavoli del ’Ragno’

Al Bar Ragno, oggi alle 21, il concerto Blue Toy, con Andrea Pozza Trio feat. Il nuovo appuntamento di ‘Tutte le direzioni in Summertime’ è organizzato dal Gruppo dei 10. Si tratta di un ritorno nello storico locale di Comacchio, teatro di memorabili stagioni fino alla scomparsa di Antonio Fogli, indimenticato titolare del locale, venuto a mancare nel 2018. Il giorno coincide con il compleanno di Antonio Fogli, ed è un modo per ricordarlo in musica, una data che, per il Gruppo dei 10 e per il locale comacchiese, vuole simboleggiare una ripartenza. ‘Blue Toy’ è anche il titolo dell’ultimo disco realizzato dal quartetto di Andrea Pozza. A Comacchio suoneranno con il pianista genovese Paolo Benedettini al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria. Con loro Mila Ogliastro, vocalist e compositrice. Come ricorda il critico musicale Guido Festinese, parlando della musicalità di Blue Toy, ci si ritrova "un (quasi) inedito Andrea Pozza perlopiù compositore dei brani che sprizza inventiva e poetiche diverse tenute assieme con una frizzante creatività: pacificata nell’invenzione a getto continuo". Il concerto inizia alle 21, sarà preceduto da un aperitivo. Tutte le info sul sito www.ilgruppodeidieci.com. Per informazioni e prenotazioni: bar Ragno, in via Cavour 1, Comacchio

ð 0533.81284.