Tributo nel nome di Rossella. Premiata giovane ricercatrice

E’ stata presentata, nei giorni scorsi nel corso di una conferenza, nella sala consiliare del Comune di Polesella (provincia di Rovigo) la ricercatrice vincitrice della borsa di studio “Rossella Bersanetti” finanziata da Fondazione Acaref Ets di Ferrara. Si chiama Sara Melija, giovanissima ricercatrice appena laureata presso l’Università degli Studi di Ferrara, che ha avuto come relatrice la prof Peggy Marconi, referente del progetto sulle sindromi atassiche finanziato da Fondazione Acaref Ets. Un progetto di studio che ha visto la luce nel 2016 e che da allora è stato portato avanti con grandi sforzi ed energia e al quale l’ente ferrarese ha destinato oltre 400mila euro. Un traguardo molto importante, reso possibile da un lato grazie a generosi donatori che sostengono la ricerca, e dall’altro dalla presenza di studiosi che si appassionano all’ambiente accademico. È il caso della dottossa Sara Melija, che da ottobre ha iniziato il suo percorso lavorativo nell’ateneo ferrarese vincendo la borsa di studio ‘Rossella Bernasetti’. Una borsa di studio nata per ricordare Rossella, ragazza di Polesella affetta da atassia spinocerebellare di tipo 1 (SCA1) che l’anno scorso ci ha lasciati. Questo finanziamento vuole essere un modo per ringraziare Rossella, che da sempre si è attivata, insieme alla mamma Gabriella, per sensibilizzare la cittadinanza alla conoscenza di questa terribile patologia.

