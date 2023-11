Tributo tra le note per Oletta Barone. Un freno alla violenza

La Fondazione Teatro Comunale di Ferrara invita all’evento The swingers orchestra - songs for ladies, in programma il 30 novembre alle 21 al Teatro Comunale Abbado. Il concerto intende ricordare Oletta Barone (sorella del chitarrista Delio Barone ideatore del progetto), assassinata dal marito Desmond Blackmore tra le mura domestiche la mattina del 2 marzo 2007 a Ferrara. L’iniziativa, nell’ambito delle attività per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e promossa dal Comune. Le canzoni senza tempo sono diventate famose grazie alle cantanti che hanno lasciato un segno nella musica jazz. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan forse le più conosciute ma insieme a tante altre hanno trasmesso forti emozioni perché nella loro vita tormentata hanno trasmesso quello che provavano: dolore, tristezza ma anche senso di rivalsa e allegria.

La Swingers Orchestra ricorda le cantanti di ieri insieme alle cantanti di oggi con un concerto di classici tratti dal American songs book interpretati da Nicoletta Fabbri, per anni in tour mondiali con il Maestro Piovani premio Oscar con la canzone “La vita è bella”. Sul palco saliranno musicisti storici della Rai, riuniti nell’ottetto speciale che compone la Swingers Orchestra: Emilio Soana (tromba), Rudy Migliardi (trombone), Andrea Ferrario (sax tenore, dal 2020 sassofonista di Vasco Rossi), Giulio Visibelli (sax contralto), Stefano Caniato (piano), Enrico Lazzarini (contrabbasso), Claudio Bonora (batteria), Delio Barone (chitarra, direzione e organizzazione). Alcuni di loro, quel 2 marzo 2007, aspettarono inutilmente Oletta al Torrione Jazz Club di Ferrara, ma lei non poté

mai più ascoltare il concerto del fratello. Ora, attraverso la musica, Delio Barone e il resto della band vogliono ricordare e dare voce a tutte le vittime di femminicidio, attraverso la musica delle grandi voci del jazz.