Tributo tra le pagine: "Il mio Michele, uomo dalle grandi passioni"

"Ringrazio chi ha curato questo volume e chi è stato vicino a Michele per tanto tempo. Non era solo ‘Mura’ e professione, ma aveva tante altre passioni, come il mare, il basket e purtroppo il Milan, ma anche la musica". Tra sorrisi e commozione. Le parole dell’architetto Lidia Spano, moglie di un altro architetto, il compianto Michele Pastore, suggellano con profonda semplicità la memoria del marito, rendendo quell’intimo afflato coniugale un abbraccio collettivo, perché è di senso collettivo che si è nutrita la vita di Pastore.

Mancato il 18 aprile dello scorso anno, l’allora presidente della Ferrariae Decus è ricordato nel trentaseiesimo bollettino dell’associazione. Il volume – ‘Ricordando l’architetto Michele Pastore’, curato da Angela Ghinato ed edito da Faust Edizioni – è stato presentato nei giorni scorsi nella Biblioteca Ariostea, in una sala Agnelli da tutto esaurito, dall’attuale presidente Marialucia Menegatti, dal vicepresidente Francesco Scafuri e dall’editore Fausto Bassini. "Quando è venuto a mancare Michele, sono stati mesi difficili per la nostra associazione, impegnata a raccogliere il testimone di una presidenza decennale, che tanto ha significato sia per la Ferrariae Decus che per la città e non solo, perché la sua opera si è estesa ben oltre ai confini cittadini", ha detto Menegatti, non senza una certa emozione. "Appassionato architetto, indimenticato presidente e amico frequentato sin dagli Ottanta – ha aggiunto Scafuri –. Tra le tante sue imprese, nel volume ricordo il progetto finalizzato al restauro, recupero e valorizzazione delle Mura, che ha visto Michele tra i principali protagonisti". "Abbiamo ritenuto da subito che il modo migliore per rendere omaggio all’impegno profuso da Michele fosse, appunto, portare avanti i progetti che fino all’ultimo l’architetto aveva continuato a scrivere". L’esempio principale è dato dal citato bollettino, i cui autori erano stati individuati dallo stesso Pastore negli ultimi mesi di presidenza: un insieme di studiosi ed esperti che trattano i più svariati interventi, ma "con il fil rouge – ancora Menegatti – di Ferrara e del suo territorio". Così Francesco Scafuri scrive delle origini del ‘Progetto Mura’ di Ferrara. Quindi, Angela Ghinato parla del monumento funebre di "Arnoldo della nobile e potente famiglia d’Este" nella basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, a Venezia, mentre Enrica Domenicali ripercorre la storia del pittore Roberto Melli, mettendo in luce nuovi documenti. Marinella Mazzei Traina affronta la storia dell’editoria locale ottocentesca, Nicosetta Roio amplia il catalogo di Lorenzo Costa e dell’Ortolano ed Emanuela Mari mette in discussione le ipotesi di chi ha individuato Lucrezia Borgia in un ritratto dossesco oggi a Melbourne. Lara Scanu, quindi, analizza la vicenda del pittore Giovanni Baldi ed Emilio Negro tratta l’opera di Ludovico Carracci nella chiesa ferrarese di Santa Francesca Romana. Completano l’opera due interventi di Lucio Scardino – su Giuseppe Migliari, artista ferrarese in Ucraina, e su due dipinti del Guercino – e un’appendice documentaria che raccoglie le attività di ricerca, le pubblicazioni, gli interventi pubblici, le consulenze e le mostre, condotti dagli anni Sessanta al 2022 da Michele Pastore: necessaria conclusione di un libro destinato a rimanere.