Trio Grande, atmosfera jazz al Torrione

In aggiunta alla programmazione abituale, questa sera (21.15) il Torrione ospiterà il Trio Grande, composto da WillVinson al sax alto e al piano elettrico, Gilad Hekselman alla chitarra e al basso elettrico e Nate Wood alla batteria e al basso elettrico. Vinson, originario di Londra, si è trasferito a New York nel 1999 e si è subito distinto nella scena jazzistica esibendosi e registrando in una sorprendente varietà di contesti, con il Trio Grande arriva la sua maturazione.