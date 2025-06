Trionfo per la Compagnia arcieri e balestrieri ‘Filippo degli Ariosti’ al campionato nazionale

Un doppio titolo italiano individuale e un podio a squadre per la Compagnia arcieri e balestrieri ‘Filippo degli Ariosti’. Si tratta del più che soddisfacente bilancio ottenuto dalla squadra ferrarese, che nei giorni scorsi ha partecipato al campionato nazionale di arco storico in abiti medievali, tenutosi nella località di Sant’Angelo in Lizzola nel Comune di Vallefoglia (Pu).

Nel corso delle varie gare, i ferraresi Andrea Fantoni e Simona Malaguti sono riusciti a conquistare il titolo italiano con Remo Verri di Molinella. I risultati ottenuti da questi arcieri della squadra ferrarese, permetteranno a tutti di essere convocati e fare parte della squadra nazionale di arcieri. A completare i risultati il secondo posto di Carola Lunardi e il terzo posto individuale di Ugo Mantovani.

Sul gradino più basso del podio nella categoria a squadre, inoltre, si è piazzata la Compagnia arcieri e balestrieri ‘Filippo degli Ariosti’. Soddisfazione dei partecipanti: "Un bilancio sicuramente positivo – spiega Andrea Fantoni – per tutti noi della formazione ferrarese. Ora ci aspetta il raduno della squadra nazionale, che sarà proprio a Ferrara verso fine luglio, un vanto per tutti noi che da anni ci prodighiamo per questo sport".

Il mondiale di questa specialità si terrà al Castello di Gyula in Ungheria dal 20 al 26 agosto, con 800 atleti da tutto il mondo. La città di Ferrara sarà ben rappresentata dal ct Gianni Soffritti, Andrea Fantoni, Remo Verri e Simona Malaguti.

Mario Tosatti