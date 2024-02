Tripaldelli e Maistro pronti a tornare tra i convocati. Ancora out Bertini

Nel corso del primo allenamento diretto da mister Di Carlo, dall’infermeria sono giunte notizie in altalena. La peggiore riguarda senza dubbio Bertini, che ha saltato le ultime due gare per infortunio e a quanto pare rischia di dover restare ai box ancora a lungo. Il centrocampista di proprietà della Lazio – decisivo in occasione delle due vittorie ottenute nel girone di andata contro Juventus Next Gen e Sestri Levante – si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato la frattura del malleolo tibiale del piede sinistro. Notizie decisamente più positive invece per quanto riguarda gli acciaccati Tripaldelli e Maistro, che dopo aver saltato la trasferta sul campo della Lucchese hanno ripreso a lavorare sul terreno di via Copparo. Entrambi hanno effettuato una seduta personalizzata, quindi ancora non si allenano a pieno regime, ma le possibilità di rivederli nella lista dei convocati per la gara in programma venerdì prossimo contro la Recanatese sono buone.

s.m.