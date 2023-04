"Trivellazioni, dati certi e alla portata dei cittadini"

di Valerio Franzoni

Un momento di riflessione, condivisione di opinioni, analisi su presente e futuro del Delta del Po. Questo ha rappresentato l’incontro organizzato dalle diocesi di Ferrara-Comacchio, Adria-Rovigo e Chioggia e svolto alla sala Eracle di Porto Viro per riaccendere un faro sulla questione di possibili, nuove trivellazioni a mare per l’estrazione di gas in Alto Adriatico. Un tema particolarmente sentito e dibattuto sul territorio e che è stato affrontato giovedì sera attraverso gli interventi di studiosi ed esperti, moderati dal giornalista Antonio Maria Mira. Dopo le parole del sociologo Giorgio Osti, il geologo dell’Università di Ferrara Alberto Riva ha offerto un quadro di come il territorio si sia modificato e sia stato modificato nel tempo e di un tema noto quale la subsidenza. Tema che è stato richiamato anche dall’ingegnere idraulico Bernhard Schrefler (docente emerito di Scienze delle costruzioni dell’Università di Padova) che ha posto l’accento sulla necessità di avere dati certi e chiari, che possano essere messi a disposizione di tutti, cittadini compresi.

Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica Delta del Po, ha proposto un excursus su come, secolo dopo secolo, il Delta del Po sia sceso sotto il livello del mare, anche per effetto delle estrazioni dal sottosuolo, e come ciò abbia comportato anche un abbassamento delle sommità arginali, comportando problemi di sicurezza idraulica: "Non dobbiamo dire un ‘no’ alle trivellazioni a prescindere, ma un ‘no’ che sia motivato su basi scientifiche", sostenendo la necessità di una commissione di esperti che aiuti nell’analisi. Sui cambiamenti climatici in atto, si è soffermato il fisico e climatologo del Gruppo Energia per l’Italia Vittorio Marletto che ha evidenziato come la strada da percorrere sia quella di puntare sulle rinnovabili: "Dobbiamo uscire rapidamente dalla ‘trappola’ delle fonti fossili. L’Unione Europea ha disposto che entro il 2030, il 42,5% dell’energia dovrà derivare da fonti rinnovabili. Mancano sette anni, e noi attualmente siamo al 18%. Nuove trivellazioni per estrazione di gas sono incoerenti rispetto a questi obiettivi". Dunque, secondo Marletto, "ogni minuto deve essere speso" per ragionare su fonti energetiche rinnovabili.

L’urbanista dello Iuav di Venezia Francesco Musco, che si è concentrato su diverse prospettive di sviluppo per il Delta del Po e sulla necessità di pianificazione. Tanta la carne messa sul fuoco durante l’incontro, che ha offerto un’occasione di riflessione e dal quale sono emersi tanti quesiti che richiedono risposta: e questa era la finalità indicata dall’arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego, dal vescovo di Adria-Rovigo Pietrantonio Pavanello e dal vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin che hanno promosso l’iniziativa.